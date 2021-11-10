Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Кабинет был сформирован 4 октября в связи с избранием на пост премьер-министра Фумио Кисиды. Однако уже 14 октября нижнюю палату парламента распустили из-за истечения срока полномочий, а 31 октября состоялись выборы нового состава.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хотел бы без промедлений реализовывать озвученный курс страны после того, как его партия получила поддержку избирателей на выборах в нижнюю палату парламент. Предполагается, что особую сессию парламента созовут на 10 ноября.

Новый парламент выберет премьер-министра страны, что станет формальностью, поскольку партия, которую представляет Кисида, набрала более половины депутатских голосов. кроме того, премьер Кисида сформирует свое второе правительство. Неизвестно, ожидаются ли в нем перестановки.