Бывшего премьер-министра Японии выбрали новым премьер-министром

Председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Фумио Кисида вновь избран на пост премьер-министра страны после формального роспуска парламента, состоявшегося 10 ноября. Об этом пишет Reuters.

За кандидатуру Кисиды проголосовали как депутаты ЛДП, так и ее младшего партнера по правящей коалиции — партии «Комэйто», которые удерживают большинство мест в нижней палате парламента, отмечает РИА Новости.

Сейчас голосование продолжается в верхней палате. Впрочем, его результат предсказуем, указывают эксперты: правящий блок и там имеет большинство.

Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября. 4 октября его избрали на пост премьера.

Переназначение, состоявшееся 10 ноября — это формальная процедура по итогам состоявшихся 31 октября выборов в нижнюю палату парламента.