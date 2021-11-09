В Японии обсудят возможность нанесения военных ударов по базам противника

Правительство Японии намерено обсудить возможность нанесения превентивных военных ударов по базам на территории противника в случае чрезвычайной ситуации. Обсуждение пройдет в рамках пересмотра Стратегии обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает местное издание Nikkei со ссылкой на свои источники.

Дискуссия о превентивных ударах по базам противника пройдет внутри коалиции правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и консервативной партии «Комэйто». Обсуждение планируется начать после выборов в Палату советников (верхняя палата парламента Японии), которые состоятся летом 2022 года.

По словам лидера ЛДП, премьер-министра Японии Фумио Кисиды, одобрение со стороны избирателей на подобные изменения было получено на октябрьских выборах в Палату представителей (нижняя палата парламента). Тогда либерал-демократы получили абсолютное большинство мест в представительном органе.

Сам Кисида неоднократно призывал к рассмотрению возможности нанесения ударов по вражеским военным базам, отмечая развитие боевого потенциала соседних стран. В частности, вооруженные силы потенциального противника разрабатывают гиперзвуковые ракеты и ракеты с изменяемой траекторией полета. При этом у самой Японии нет баллистических или крылатых ракет большой дальности.

В октябре министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что война может может начаться с информационных атак противника, которые изначально остаются незамеченными объекту агрессии. Глава Минобороны призвал японских союзников совершенствовать инструменты кибербезопасности, утверждая, что Россия, Китай и КНДР «имеют не только ракеты, но и передовые технологии».