Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил руководство и личный состав МВД с Днем сотрудников внутренних органов, который отмечается 10 ноября. Его обращение приводят «Известия».

По словам главы государства, в этот день страна отдает дань уважения и признательности людям, которые стоят на страже закона и порядка, выбравшим для себя рискованную, связанную с большими нагрузками работу. Сотрудники МВД ведут беспощадную борьбу с коррупцией, насилием и произволом, участвуют в решении важнейших общенациональных задач и стоят на страже государственности.

Отдельные слова благодарности Путин адресовал ветеранам МВД за их мужество, верность долгу и высокий профессионализм. Он подчеркнул, что эти люди помогали людям в беде и укрепляли их веру в силу закона и торжество справедливости.

Президент поблагодарил руководство и личный состав ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за обеспечение порядка в период проведения выборов и выполнение задач, связанных с эпидемиологическими мероприятиями против коронавируса. Он добавил, что граждане предъявляют особые, повышенные требования к работе органов внутренних дел.

«И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания. Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью. Убежден, что, решая эти и другие масштабные задачи, вы будете держать равнение на лучших сотрудников органов внутренних дел. А это, повторю, настоящие профессионалы, смелые и принципиальные, твердо верящие в силу закона и уважающие права и свободы граждан», — сказал Путин.

Он особо подчеркнул необходимость борьбы с правонарушениями в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму и предупреждения правонарушений, в первую очередь среди молодежи и несовершеннолетних. Президент заключил, что государство будет и впредь делать всё необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД, для повышения престижа их службы.

Ранее Путин во время поездки в Севастополь на День народного единства заверил, что территории Крыма и Севастополя останутся с Россией навсегда, так как это был выбор народа.

