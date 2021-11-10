Поисковики под Тверью нашли самолет времен Великой Отечественной войны

В Ржевском районе Тверской области поисковики нашли советский бомбардировщик Пе-2, разбившийся, предположительно, 8 сентября 1942 года. Об этом сообщает ГТРК «Тверь».

По данным поискового отряда «Память 29-й Армии», обломки техники были найдены рядом с деревней Мончалово. На месте также оказались останки летчиков, имена которых специалисты выяснили по сохранившемуся номеру двигателя. Таким образом, поисковики начали разыскивать родственников членов экипажа: старшего лейтенанта Василия Андреевича Андреева, 1910 года рождения, а также младшего лейтенанта Николая Дмитриевича Ковеня, 1921 года рождения.

Установлено также, что в бомбардировщике находился еще стрелок-радист Леонид Иванович Морозов. В момент падения самолета он смог спастись и затем попал в плен. В архивных данных отмечается, что в 1965-м его наградили орденом Славы III степени, а в 1985-м — орденом Отечественной войны III степени.

Поисковики добавили, что рядом с найденным бомбардировщиком может находиться еще один самолет, разбившийся в феврале 1942 года. О нем рассказывали местные, кто жил в годы войны под Тверью.

В сентябре в Ярцевском районе Смоленской области поисковики раскопали обломки истребителя Як-9Т, разбившегося в период Великой Отечественной войны.

Ранее поисковики также нашли обломки самолета времен войны в Адыгее, недалеко от Майкопа. Предполагается, что найденные фрагменты относятся к модели И-153 «Чайка» — советского поршневого истребителя 1930-1940-х годов.