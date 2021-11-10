Водитель снес забор у взлетной полосы во Внуково

«112»: водитель заехал на территорию аэропорта Внуково и снес забор у взлетной полосы

Неизвестный водитель заехал на территорию московского аэропорта Внуково и снес забор у взлетной полосы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источников, мужчина проехал по летному полю и пробил металлическое ограждение. До взлетной полосы ему оставалось 300 метров.

В настоящий момент нарушитель задержан, полиция устанавливает, был он пьян или не справился с управлением.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево пассажирский трап въехал в терминал. Машина ехала по маршруту, который не предназначен для ее габаритов. Она врезалась в стеклянный переход от терминала D к телетрапу. На фотографиях с места происшествия видно, что машина повредила нижнюю часть здания.