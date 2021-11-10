Учительницу отстранили от работы за жестокое обращение с лошадью

В Великобритании учительницу начальной школы отстранили от работы из-за видео, которое попало в сеть. В ролике женщина бьет лошадь, сообщает издание The Mirror.
На видео 37-летняя Сара Молдс бьет кулаком по морде и пинает лошадь. Кадры вызвали возмущение у пользователей сети, и они обратились в благотворительную организацию с просьбой начать расследование о жестоком обращении с животным.
Yesterday we filmed a @CottesmoreHunt rider kicking and punching her horse in the face.— Hertfordshire Hunt Saboteurs (@HertsHuntSabs) November 7, 2021
Watched on by lackeys Will Ashmore and son Ed.
Violence running through their veins.@RSPCA_official pic.twitter.com/s37BlR4Hv3
Из-за жалоб волонтеров и начатого расследования школа в Лестершире отстранила учительницу от занятий. По словам ее соседки, женщине начали угрожать смертью, и теперь и она вынуждена скрываться.
Ранее в Санкт-Петербурге учительницу биологии попросили уволиться за блог о секспросвете. Она рассказала «Фонтанке», что это произошло из-за жалоб родителей учеников.