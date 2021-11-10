Онищенко назвал самое опасное место для заражения коронавирусом

Бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал самолет самым опасным местом для заражения коронавирусной инфекцией. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что воздушное судно — это замкнутая капсула, в которой воздух циркулирует через фильтры. «Туда набиваются 200 человек, все здоровы, даже температуру им померили. Но когда они летят до того же Крыма два часа 40 минут, идет воздухообмен, воздух не обеззараживается», — сказал Онищенко и подчеркнул, что здоровый пассажир, где бы он не спрятался, в любом случае получит порцию вируса от инфицированного путешественника.

Врач также заявил, что считает правильным введение в некоторых регионах России QR-кодов для посадки на самолет и покупки авиабилетов. «И везде нужно это сделать обязательным», — добавил он.

Ране сообщалось, что российские власти задумались о возможности ввести QR-коды для пассажиров самолетов и поездов. Как рассказала РБК информированный источник, подобное решение может быть принято в случае, если ситуация с распространением COVID-19 в стране ухудшится. Уточняется, что, согласно одному из обсуждаемых сейчас сценариев, вводить QR-коды могут начать с авиационного транспорта уже после январских праздников 2022 года.

3 ноября стало известно, что два российских региона введут QR-коды при посадке на самолеты. Так, документы о прохождении вакцинации или о перенесенном COVID-19 жителям Камчатки придется показывать на поездах и отдельных автобусных маршрутах между районами края. С декабря введут проверку этих документов в здании международного аэропорта Хабаровска и при продаже авиабилетов.