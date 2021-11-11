Минпромторг объяснил рост цен на арматуру

Минпромторг объяснил резкий рост цен на арматуру у конечных потребителей в октябре спекулятивной политикой трейдеров. Позицию ведомства озвучил статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

Цена арматуры 12 миллиметров с 1 октября увеличилась на 39 процентов, до 79,25 тысячи рублей за тонну с НДС. Чиновник пояснил, что трейдеры выкупают объемы, закладывают свою маржу и продают товар по завышенным ценам, а при снижении цен они приостанавливают закупки в ожидании дальнейшего удешевления.

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«По цепочке металлурги сокращают объемы производства. Далее через отложенный спрос получаем искусственный дефицит и очередной всплеск цены. Очевидно, что это звено на рынке нужно сокращать, максимально переходя на долгосрочные прямые контракты», — заявил Евтухов.

Резкий рост цен на металл в России начался с конца 2020 года. В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей из-за скачка цен на внутреннем рынке. Правительство ввело экспортные пошлины на вывоз сырья с 1 августа по 31 декабря 2021 года, чтобы компенсировать потери бюджета.

В сентябре стало известно, что металлургические компании решили обложить налогом. Согласно законопроекту, на сталь введут акциз в размере трех процентов от экспортной цены слябов (стальных заготовок) в российских портах, если она выше 300 долларов на тонну. Под новый налог могут попасть производители труб. Также документ предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на прибыль.