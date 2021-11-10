Цены на арматуру в России подскочили вдвое

Президент НОСТРОЙ Глушков: за год цены на металл в России выросли на 105 процентов

За год цены на металл в России выросли более чем в два раза. Об этом сообщил президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), руководитель комиссии по вопросам ценообразования в строительстве Общественного совета при Минстрое России Антон Глушков. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что самая ходовая арматура с ноября 2020-го подорожала на 105 процентов. Глушков указал, что увеличение цены на металл напрямую влияет на рост себестоимости жилищного строительства. В целом, по его словам, изменение себестоимости строительства за последний год составило от 20 до 25 процентов в зависимости от региона.

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Резкий рост цен на металл в России начался с конца 2020 года. В конце мая первый вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в «нахлобучивании» государства на 100 миллиардов рублей из-за скачка цен на внутреннем рынке. Правительство ввело экспортные пошлины на вывоз сырья с 1 августа по 31 декабря 2021 года, чтобы компенсировать потери бюджета.

В сентябре стало известно, что металлургические компании решили обложить налогом. Согласно законопроекту, на сталь введут акциз в размере трех процентов от экспортной цены слябов (стальных заготовок) в российских портах, если она выше 300 долларов на тонну. Под новый налог могут попасть производители труб. Также документ предусматривает повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на прибыль.