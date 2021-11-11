Продавцы магазина в России продолжили работать с COVID-19 и заразили покупателей

В станице Усть-Быстрянская Ростовской области продавцы заболели COVID-19, однако отказались идти на карантин и продолжили работу. В результате этого коронавирусом заразились более 30 человек. Об этом сообщается на сайте администрации Усть-Донецкого района.

Магазин находится в Нижнекундрюченском сельском поселении. По информации администрации, вспышка коронавирусной инфекции началась с хозяйки торговой точки. Она заразила продавцов, которые продолжили работу и, в свою очередь, распространили COVID-19.

В результате этих действий заболел 31 россиянин, 22 из которых госпитализированы в ковид-госпиталь в среднем и тяжелом состоянии.

«Хозяйка магазина с момента старта прививочной кампании была ярым противником прививки, вела активную антипропаганду, более того, даже наказывала своих сотрудников за решение вакцинироваться», — отмечается в сообщении.

Власти приняли решение отправить на территорию очага группу медработников и создать на месте волонтерский штаб для обеспечения потребностей граждан, которые находятся на самоизоляции или карантине.

Ранее стало известно, что доцент Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) Ольга Широкова скончалась 29 октября от осложнений, вызванных COVID-19. В свою очередь, проректор ОмГМУ Николай Николаев заявил, что у нее имелся поддельный сертификат о вакцинации.