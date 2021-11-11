Культура
 
Последние новости
Российским автомобилистам анонсировали новые штрафы
Турция открестилась от отправки мигрантов в Белоруссию
Попытки НАТО проверить Россию на прочность оценили словами «пустая трата сил»
Юрист отсоветовал россиянам оставлять копии паспорта
В российском регионе введут QR-коды для входа в аэропорты и на вокзалы
Женщина разбогатела на продаже откровенных фото и построила необычный дом
Врач рассказал о «немом убийце» после перенесенного коронавируса
В ООН обеспокоились проблемой выдачи виз российским дипломатам в США
Россияне бросились скупать жилье в одной евразийской стране
Новости партнеров
Прослушать новость

Американские заключенные полюбили Достоевского

Доцент Университета Вирджинии Кауфман: Достоевский популярен среди заключенных в США
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Творчество Федора Достоевского и особенно роман «Преступление и наказание» пользуется популярностью у заключенных американских тюрем. Об этом рассказал РИА Новости американский исследователь творчества русского писателя и доцент Университета Вирджинии Эндрю Кауфман.

Он отметил, что иногда посещает тюрьмы для несовершеннолетних со своими студентами. На встречах они обсуждают творчество писателей. «Потому что молодые люди, с которыми я работаю — им по 20 лет, они в тюрьме. Они все совершили преступления. Некоторые совершили убийства. Так что Раскольников — это они», — заявил Кауфман.

По словам исследователя, заключенные в США понимают, что Раскольников совершил преступление не из-за денег, а потому, что это был его способ почувствовать свою власть в этом мире. В качестве примера он привел историю одного осужденного, совершившего вооруженное ограбление.

Кауфман добавил, что сейчас Достоевский особенно понятен для американского читателя, а его система ценностей находит отклик у ни. «В США общество, которое долгое время основывалось на ценностях успеха и материализма, — обладать большим, быть большим. И, думаю, когда люди читают Достоевского, это дает им другую систему ценностей, весьма отличную от основной системы здесь, в США. И думаю, она вызывает отклик у людей. Она показывает, что есть другой способ прожить жизнь. Это переоценка ценностей», — пояснил он.

Ранее почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт рассказал, как в США относятся к творчеству Федора Достоевского. По его словам, книги писателя не считают слишком депрессивными.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В алтайской «Шишковке» откроется книжная выставка в честь 200-летия Достоевского
Россияне предпочли Достоевского Донцовой
Россияне выбрали любимых поэтов
Другие материалы рубрики
Культура00:0119 октября

«Нет ничего лучше, чем избегать людей»

Бенедикт Камбербэтч объясняет, зачем сыграл помешанного на кошках художника
07:16 6 ноября

Лобода показала кольцо от возлюбленного

06:49 6 ноября

Съемки сиквела «Черной Пантеры» приостановили из-за травмы у актрисы

05:51 6 ноября

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2021 года

Культура00:0117 октября

«Советский Союз вернул себе империю»

Как мир делил Европу после Второй мировой войны
05:41 6 ноября

Кинокомикс «Вечные» запретили в пяти странах Ближнего Востока

01:51 6 ноября

Российский музыкант отрезал себе палец болгаркой

01:25 6 ноября

Популярная 26-летняя певица погибла при крушении самолета

Культура00:0216 октября

Отцы и деньги.

Почему нужно смотреть сериал о рестлерах «Хилы» и нельзя пропускать новый сезон «Наследников»?
00:22 6 ноября

Российской актрисе стало плохо перед выходом на сцену

19:29 5 ноября

Оксимирон ответил на обвинения бывшей девушки во вранье и изменах

18:26 5 ноября

Звезда сериала «Бригада» опроверг конфликт с Валентином Юдашкиным

Россия
Правила русского языка обновят впервые за 65 лет.
Каким теперь станет правильный русский?
«Утром открываешь глаза, и начинаются мучения»
От нестерпимой боли Ангелину спасет операция. Нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Самолет-разведчик США заметили у границ России над Черным морем
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
Польша увеличила численность военных на границе с Белоруссией до 15 тысяч
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
В МИД России отреагировали на обвинения по поводу миграционного кризиса в Польше
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Всех прорвавшихся в Польшу мигрантов задержали
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Восемь участников AI Journey присоединились к Кодексу этики в сфере ИИ
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма создала самую надежную криптовалюту в мире. Что с ней не так?
Цены на мясо в России решили сдерживать по-новому
Цены на арматуру в России подскочили вдвое
Путин поручил разобраться с грузами на Дальнем Востоке
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Все материалы
Силовые структуры
Осужденный по делу «Зимней вишни» пожарный рассказал о закрытых дверях кинозала
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Российских военнослужащих приговорили к штрафам за попытки уехать в Сирию
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Правозащитники показали новые кадры пыток заключенных в СИЗО
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Российский полицейский погиб при задержании преступника
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
Минюст признал иноагентом издание «Как бы инагент»
«Одноклассники» масштабно обновятся
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Малышеву раскритиковали за сюжет о вакцинации по астрологическому календарю
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Раскрыта новая схема обмана россиян от имени Моргенштерна
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Электрокары BMW будут заряжать электричеством из навоза
Дикие быки: безумные варианты Lamborghini Aventador
Прощаемся с флагманом итальянской марки
Новый премиальный пикап Great Wall назвали King Kong
Рейтинг: на какие кроссоверы и внедорожники россияне пересели в октябре
Предпочтения автомобилистов меняются
В Сеть слили фотографии обновленной Hyundai Creta без камуфляжа
Путешествуем по Калужской области за рулём неформатного компактвэна
Сможет ли Berlingo стать идеальным семейным шаттлом?
Обновленный Skoda Karoq раскрыли на шпионских фотографиях до премьеры
Все материалы
Среда обитания
Руководство Сбера переедет в новый офис в Москве
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Секс на пляже оказался разрушительным для планеты
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Верховный суд поддержал арендующих квартиры россиян
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
России предрекли ипотечный спад
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Лев КулешовГений за кадром:
как советский режиссер научил весь мир правильно упорядочивать кадры в кино
Город-герой Мурманск.
Что помогло Красной армии противостоять наступлению немцев при обороне Заполярья?
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Благовещенске отремонтировали театр кукол
В Дагестане откроют колледж для подготовки сотрудников сферы туризма
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
Все материалы