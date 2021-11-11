Американские заключенные полюбили Достоевского

Творчество Федора Достоевского и особенно роман «Преступление и наказание» пользуется популярностью у заключенных американских тюрем. Об этом рассказал РИА Новости американский исследователь творчества русского писателя и доцент Университета Вирджинии Эндрю Кауфман.

Он отметил, что иногда посещает тюрьмы для несовершеннолетних со своими студентами. На встречах они обсуждают творчество писателей. «Потому что молодые люди, с которыми я работаю — им по 20 лет, они в тюрьме. Они все совершили преступления. Некоторые совершили убийства. Так что Раскольников — это они», — заявил Кауфман.

По словам исследователя, заключенные в США понимают, что Раскольников совершил преступление не из-за денег, а потому, что это был его способ почувствовать свою власть в этом мире. В качестве примера он привел историю одного осужденного, совершившего вооруженное ограбление.

Кауфман добавил, что сейчас Достоевский особенно понятен для американского читателя, а его система ценностей находит отклик у ни. «В США общество, которое долгое время основывалось на ценностях успеха и материализма, — обладать большим, быть большим. И, думаю, когда люди читают Достоевского, это дает им другую систему ценностей, весьма отличную от основной системы здесь, в США. И думаю, она вызывает отклик у людей. Она показывает, что есть другой способ прожить жизнь. Это переоценка ценностей», — пояснил он.

Ранее почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт рассказал, как в США относятся к творчеству Федора Достоевского. По его словам, книги писателя не считают слишком депрессивными.