Россиянин попытался задушить пришедшую к нему переписчицу шнурком от бейджика

Житель Красноярска попытался задушить шнурком от бейджика пришедшую к нему переписчицу

Житель Красноярска попытался задушить пришедшую к нему переписчицу шнурком от бейджика, девушке удалось отбиться от него. Об инциденте рассказала порталу NGS24.ru одна из ее коллег.

Пострадавшая предположила, что россиянин был в наркотическом опьянении. «Контролер после этого сказала запастись газовыми баллончиками», — отметила собеседница портала.

Полицейские в курсе инцидента, проводится проверка.

В конце октября житель Казани скинул с лестницы женщину, которая проводила всероссийскую перепись населения. Нападавшего задержали правоохранительные органы. Женщине назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести полученных травм.