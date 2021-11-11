ДНР заявила об обстреле окраин Горловки

В ДНР заявили об обстреле украинскими войсками поселка Широкая Балка на окраине Горловки

Украинские войска вечером 11 ноября обстреляли окраины Горловки, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

По данным ДНР, было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров по поселку Широкая Балка. Обстрел велся со стороны населенного пункта Новгородское. Кроме того, обстрелам подверглись Озеряновка на юго-западе Горловки и поселок шахты «Трудовская» на западе Донецка. В Озеряновке была повреждена кабельно-воздушная линия, 200 абонентов остались без электричества.

Telegram-канал «Военный обозреватель» передает, что Народная милиция ДНР ведет ответный огонь по объектам Вооруженных сил Украины, которые используют артиллерию и минометы.

Между тем штаб операции Объединенных сил Украины сообщает на своей странице в Facebook, что с начала суток противник в Донбассе 12 раз нарушил режим прекращения огня, трижды применив запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил применение украинскими войсками беспилотника Bayraktar в бою.