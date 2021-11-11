В азиатской стране криптовалюту признали харамом

Национальный совет улемов Индонезии (MUI) запретил мусульманам использовать криптовалюту в качестве платежного средства. Цифровые деньги признали харамом, поскольку их стоимость зависит от непредсказуемых факторов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу отделения религиозных указов Асроруна Ниама Шолеха.

Однако позиция MUI относительно цифровых активов неоднозначна. С одной стороны, Асрорун называет торговлю криптовалютой в качестве товара незаконной и сравнивает ее с азартными играми, поскольку цифровые деньги не имеют физической формы и фиксированной стоимости. Вместе с тем MUI позволяет торговать криптовалютами, которые соответствуют принципам шариата, то есть имеют обеспечение и «имеют явные преимущества».

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MUI не входит в правительство страны, поэтому указ азиатских религиозных лидеров не имеет обязательной юридической силы, однако может повлиять на инвестиционные решения многих мусульман. Совет является высшим религиозным органом и отвечает за соблюдение шариата в Индонезии, где проживает самая многочисленная мусульманская община в мире.

Власти Индонезии, в свою очередь, поддерживают криптоактивы, позволяя торговать ими наравне с товарными фьючерсами, а также инвестировать в них. К концу года в стране даже планируется создание отдельной биржи, ориентированной на криптовалюту. Однако рупия является единственным законным платежным средством в стране, и использование цифровых денег в качестве валюты не разрешается.

Позиция религиозных лидеров Индонезии отличается от мнения духовенства в других странах с мусульманским большинством. Объединенные Арабские Эмираты разрешили торговлю криптовалютами в свободной зоне Дубая, а Бахрейн поддерживает криптоактивы с 2019 года.

В начале ноября капитализация рынка криптовалют обновила рекорд и впервые превысила три триллиона долларов. Общая стоимость всех цифровых активов достигла максимума после подорожания биткоина. 8 ноября самая популярная криптовалюта достигла стоимости в 67 тысяч долларов, а 10 ноября выросла до рекордных 69 тысяч долларов.