Режиссер «Игры в кальмара» высказался об использовании оружия на съемках

Режиссер «Игры в кальмара»: в Южной Корее реальным оружием могут владеть лишь полицейские

Режиссер популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек высказался об использовании оружия на съемках. Об этом сообщает Variety.

После смерти оператора на съемках фильма «Ржавчина» у кинематографиста спросили, какие меры предосторожности применяют в Южной Корее, когда речь идет о работе с реальным огнестрельным оружием. Он ответил, что в его родной стране подобными предметами могут владеть лишь полицейские, а сам режиссер ни разу в жизни не видел настоящей пули.

«Патроны там не так легко достать, как здесь [в США], поэтому вероятность возникновения каких-либо проблем с безопасностью на съемочной площадке очень мала», — заявил Хван Дон-хек.

Он признался, что был сильно расстроен, когда узнал о случившемся на съемках «Ржавчины». Режиссер выразил соболезнования в связи со смертью оператора Галины Хатчинс.

22 октября стало известно, что в ходе съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако патроны оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс.

После этого в США потребовали запретить настоящее оружие на съемочных площадках. Эту инициативу поддержали 214 представителей голливудского кинематографа, которые считают, что все виды реального огнестрельного оружия в ходе производственного процесса должны быть под запретом.