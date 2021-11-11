В России стали наказывать онлайн-кинотеатры за мат и секс в фильмах

В Роскомнадзоре (РКН) решили начать наказывать онлайн-кинотеатры за мат и эксплуатацию темы секса в фильмах. Как сообщают «Ведомости», первый протокол об административном правонарушении в России был составлен в отношении стримингового сервиса Megogo.

По данным издания, Роскомнадзор 11 ноября пригласил представителя платформы для составления протокола по части 1 статьи 19.7.10-2 КоАП («Неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации»).

Отмечается, что Megogo грозит штраф на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в случае, если он будет выписан руководителю сервиса. Если же штраф будет выписан в адрес юридического лица, то его размер составит от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Поводом для составления протокола стала нецензурная лексика и эксплуатация темы секса в российском фильме «Никто не знает про секс», размещенном на сервисе Megogo. Уточняется, что лента имеет возрастную маркировку «16+», хотя должна сопровождаться знаком «18+».

Ранее сообщалось о планах Роскомнадзора запретить показ в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями (извращениями). Как пояснила сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к последним относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм. Таким образом, под блокировку могут попасть сериалы «Миллиарды» и «Happy End», а также фильм «50 оттенков серого».