ВОЗ предупредила об угрозе вспышек кори

ВОЗ: в 2020 году более 22 миллионов детей пропустили первую дозу вакцины от кори

Из-за сбоев в плановой вакцинации от кори в 2020 году существует угроза возникновения новых вспышек заболевания. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В 2020 году более 22 миллионов детей пропустили первую дозу вакцины от кори. Это на 3 миллиона больше, чем в 2019 году, что представляет собой самое большое увеличение за последние два десятилетия и создает опасные условия для возникновения вспышек», — говорится в совместном докладе ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). При этом число зарегистрированных случаев кори в 2020 году сократилось более чем на 80 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Однако, несмотря на снижение числа заражений, риск возникновения вспышек кори в мире продолжает расти, предупреждают специалисты. По мнению авторов доклада, в мире ухудшился эпидемиологический надзор за корью. Кроме того, слабые тестирование и информирование о заболевании также ставят под угрозу способность мирового сообщества предотвратить вспышки этой болезни.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в будущем на Земле появится опасный вирус, который человечество не сможет сдержать.