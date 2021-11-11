Россияне стали оплачивать каждую четвертую покупку картой «Мир»

Россияне стали чаще оплачивать покупки картой «Мир» — национальная карта заняла четверть рынка по обороту безналичных платежей в России, пишут «Известия» со ссылкой на материалы Центробанка. Представители «Национальной системы платежных карт» намерены увеличить долю до 27-30 процентов к 2023 году.

При этом по эмиссии карты «Мир» занимают уже треть рынка (32,3%). К октябрю 2021 года в стране выпустили 108,6 миллиона национальных карт. Большинство пользователей карты относятся к работникам бюджетной сферы, госслужащим, пенсионерам, студентам и получателям государственных пособий, так как в 2017 году все госвыплаты перевели на карту «Мир». Более 80 процентов клиентов платежной системы — женщины. По данным газеты, это можно объяснить спецификой социальных выплат для молодых матерей.

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Карты «Мир» обрели популярность благодаря спецпредложениям, например скидкам на транспорт, кешбэку за перелеты и путевки, заявили в «Уральском банке реконструкции и развития». Национальная платежная система сейчас имеет такой же функционал, как и ее международные аналоги, например, Visa или Mastercard, считают в Новикомбанке. Картой «Мир» можно расплатиться почти в каждом современном сервисе, производить бесконтактные и токенизированные транзакции, а также безопасные онлайн-платежи при помощи MIR Accept.

Тем не менее средняя сумма покупки в месяц, как и среднее число платежей, по картам «Мир» на треть ниже, чем по международным платежным системам. По данным Райффайзенбанка, средний чек по нацкартам составляет около 700-800 рублей.

По мнению экспертов, для дальнейшего роста популярности среди россиян платежной системе «Мир» необходимо расширять число программ лояльности. «В случае развития программ лояльности данная платежная система сможет заинтересовать и другие слои населения и увеличить потенциал дальнейшего развития. В качестве примера можно привести успешную программу кешбэка за туристические поездки по России ― большое количество потребителей завели карту «Мир» именно для его получения», ― напомнила Наталия Ракова из аудиторской компании КПМГ.

В настоящее время «Мир» подключают к сервисам токенизированной оплаты Apple Pay и Google Pay. Пользователи Apple получили возможность платить нацкартами в ноябре. В меню «Способы оплаты» на iPhone теперь значится платежная система «Мир». Владельцы техники Apple могут оплачивать картой «Мир» ряд различных сервисов, в числе которых подписка на Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts, а также приобретать различные приложения в App Store.