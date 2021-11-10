Apple начала принимать к оплате банковские карты «Мир»

У владельцев техники Apple появилась возможность совершать платежи национальными российскими банковскими картами «Мир», сообщает РИА Новости.

В меню «Способы оплаты» на iPhone появилось упоминание российской платежной системы. Платежи через другие системы — Visa, MasterCard и American Express, — также остались доступны. Пользователи Apple смогут оплачивать картой «Мир» ряд различных сервисов, в числе которых подписка на Apple Music, Apple TV, Apple Podcasts а также приобретать различные приложения в App Store.

Ранее стало известно, что онлайн-ретейлер Wildberries сделал дороже оплату с картой «Мир»: теперь скидка для пользователей российской системы стала меньше и составляет 1 процент, а не 2, как ранее. Новые условия начали действовать после 30 октября, это решение принято в связи с началом сезона крупных распродаж с большими скидками на товары.