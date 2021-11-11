В Туве лучшие сказители собрались посоревноваться в мастерстве

В Туве сказители посоревнуются между собой на фестивале сказительского искусства

В Туве стартовал фестиваль сказительского искусства «Съезд сказителей и хоомейжи», в рамках которого лучшие сказители посоревнуются в мастерстве. Об этом сообщает издание «Тувинская правда».

Съезд проводится для выявления отличий между сказительским искусством и хоомей, а также для сохранения уникальности и аутентичной традиции жанров на современном этапе. Сказительство — это своеобразное исполнение былин и сказок, а хоомей — знаменитое горловое пение.

Фестиваль будет проходить два дня — 11 и 12 ноября.

Ранее сообщалось, что в Йошкар-Оле пройдет международный фестиваль русской культуры «Корнями в России». В частности, на состязании выступят хореографические и фольклорно-этнографические коллективы, творческие объединения народных ремесел и мастера-ремесленники, сказители и народно-инструментальные ансамбли.