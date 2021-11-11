Украинский министр подал в отставку из-за разногласий с курсом правительства

Министр культуры Украины Александр Ткаченко удивился политике кабмина и подал в отставку

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал в отставку из-за разногласий с действующим кабинетом министров. Прошение об освобождении от должности он опубликовал на своей странице в Facebook.

В качестве главной причины ухода Ткаченко назвал передачу государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино Украины) в ведение кабмина. Ранее этот орган был подчинен Министерству культуры.

«Это как забрать у компании отдел транспорта и передать его в управление совету директоров», — раскритиковал решение коллег Ткаченко.

Решение о передаче Госкино Украины кабинету министров Ткаченко считает расхождением с европейской концепцией государственного управления, предполагающей объединение ведомств одного профиля. Министр привел еще несколько примеров нарушения этого подхода.

Заявление об отставке пока еще действующего министра теперь рассмотрят депутаты Верховной Рады Украины.

Ранее Госкино Украины запретило прокат российско-украинской комедии «Ржевский против Наполеона», где роль императора французов в 2012 году исполнил президент Украины Владимир Зеленский.