Показавший Зеленскому средний палец депутат заявил о слежке

Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос, показавший президенту Владимиру Зеленскому средний палец во время одного из заседаний, заявил, что нашел под своей машиной устройство для слежки. Он опубликовал видео в YouTube.

«С утра под автомобилем обнаружил странную коробку черного цвета. Сейчас взрывотехники работают, проверяют, что это за средство. Скорее всего, это трекер, который отслеживает мое местоположение», — сказал Лерос.

Он добавил, что хочет передать привет Зеленскому. «Можете взять этот трекер, засунуть в задницу своему [главе офису президента Андрею] Ермаку, чтобы вам легче было друг друга отслеживать. Меня вы не остановите», — заявил депутат.

В сентябре исключенный из пропрезидентской фракции «Слуги народа» Лерос предложил Верховной Раде обратиться с ходатайством к Американской киноакадемии, чтобы она выдала Зеленскому премию «Оскар» за предполагаемую инсценировку покушения на своего советника Сергея Шефира. За предложение проголосовали 35 депутатов, против выступил 171.