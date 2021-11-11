Актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ Бэнкси

Американский актер Кристофер Уокен уничтожил одну из работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает «Би-би-си».

Это произошло во время съемок нового сериала «Нарушители», сюжет которого рассказывает о семи преступниках, приговоренных к общественным работам. В заключительной части многосерийного фильма персонаж Уокена завершает свое очередное задание, закрашивая валиком граффити авторства Бэнкси.

Отмечается, что съемки проходили в Бристоле — родном городе знаменитого художника. По словам шоураннеров, Бэнкси нанес граффити специально для данной сцены, а главным условием автора было, чтобы валик держал именно герой 78-летнего Уокена.

В октябре этого года стало известно, что «самоуничтожившуюся» картину Бэнкси продали за 25 миллионов долларов. Изрезанная работа художника ушла с молотка за сумму, почти в 18 раз превышающую ее первоначальную стоимость.