Стюардесса раскрыла способ бесплатно повысить класс обслуживания в самолете

Бортпроводница рассказала о способе бесплатно пересесть из эконома в бизнес-класс

Бывшая бортпроводница Люсия Табоада (Lucia Taboada) раскрыла способ бесплатно пересесть из эконома в бизнес-класс во время полета. Ее слова приводит Express.

Девушка рассказала, что повышение класса обслуживания происходит крайне редко, и чаще всего предложение о более комфортном перелете делают во время регистрации. «Обычно такое происходит, если вы являетесь владельцем карты лояльности авиакомпании или у вас накопилось большое количество миль», — пояснила она.

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По словам стюардессы, на борту пассажиров не часто пересаживают в класс повышенного комфорта, однако иногда, когда туристы жалуются на плохое самочувствие или травмированную ногу, например, экипаж может пойти им навстречу.

При этом другая бортпроводница Хелена Афроуи (Helena Afroughi) отметила, что шансы на полет в бизнес-классе увеличиваются, если путешественник угощает членов воздушного судна сладостями или дарит небольшие сувениры.

Ранее в октябре британская блогерша Челси Дикенсон (Chelsea Dickenson) рассказала о способе бесплатно заполучить дополнительное кресло в самолете. По ее словам, такой метод подойдет для тех, кто летает парой. Во время онлайн-регистрации необходимо выбрать два места в 13-м ряду: одно в проходе, другое — у иллюминатора, оставив кресло посередине свободным.