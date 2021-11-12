Отдохнувшая в Анапе россиянка рассказала об опасности местных вин

Российская туристка отдохнула в Анапе и рассказала о вине, которое делают из «порошка»

Российская туристка отдохнула в Анапе и рассказала, чем могут быть опасны местные вина. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, многие жители Кубанского курорта продают собственную продукцию из багажников, на остановках или рядом с рынками. При этом алкогольный напиток в большинстве случаев делается из концентрата, заявила она.

«Знакомые рассказали мне, что за "порошок" используют производители вин. Его легко купить в интернете или специализированном магазине. Из концентрата за 700 или 1000 рублей можно приготовить 23 литра вина», — рассказала путешественница.

Кроме того, россиянка отметила, что в Анапе производят две категории алкогольной продукции: на экспорт и для туристов. При этом вино первой категории делают из натурального винограда и продают по цене от 100 евро (примерно 8,1 тысячи рублей) за бутылку, а второй — из концентрата.

«Короче говоря, не стоит покупать домашние вина в Анапе. Где гарантии, что "порошок" хороший, вода и тара чистые, а условия хранения соблюдены?» — подытожила блогерша.

Ранее в ноябре отечественная туристка отдохнула в пятизвездочном отеле в Анапе по системе «все включено» и опровергла популярные мифы о курортах Краснодарского края. Путешественница рассказала, что завтраки не повторялись каждый день, на обеды и ужины отдыхающим подавали различные мясные и рыбные блюда. Кроме того, ей понравилось отдельное меню для детей и напитки.