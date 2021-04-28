Россиянка отдохнула в Крыму и развенчала популярные мифы о полуострове

Российская туристка отправилась на машине в Крым и развенчала популярные мифы о полуострове. Отзывом об отпуске поделилась ее подруга в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметила автор публикации, ее приятельница оказалась в Крыму впервые и думала, что поездка будет неудачной из-за негативных отзывов о российском курорте. Тем не менее, она самостоятельно распланировала свою путешествие и по итогу осталась довольна отпуском.

Так, например, она не согласилась с точкой зрения, что в «Крыму везде “совок” и скукота». Побывав в разных частях полуострова, девушка поразилась красоте местной природы и разнообразию ландшафтов.

Помимо этого, туристка отметила, что цены в Крыму примерно такие же, как в ее родном регионе. Так как россиянка путешествовала в межсезонье, ей удалось останавливаться в красивых апартаментах и коттеджах по цене средней гостиницы в Краснодаре или Воронежа. Кроме того, по словам подруги, в Крыму легко найти кафе или ресторан на любой бюджет.

Вдобавок туристка опровергла распространенное мнение о том, что на полуострове отсутствует сервис в общественных заведениях. Как призналась россиянка, ей было с чем сравнить, и она не была разочарована.

26 апреля глава Крыма Сергей Аксенов оценил наплыв туристов в республику двумя словами — политик заявил, что курортный сезон пройдет «на грани» возможностей. Так, Аксенов отметил, что полуостров справится с большим количеством отдыхающих в предстоящем сезоне, несмотря на возросший спрос.