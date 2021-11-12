Жителей Майами пообещали освободить от налогов

Власти Майами пообещали распределить доходы, полученные от криптовалютного проекта MiamiCoin, среди жителей города. Они считают, что «революционная» система в конечном итоге может заменить традиционное налогообложение, пишет CoinDesk.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес сказал, что каждый гражданин, установивший цифровой кошелек, будет иметь право на получение дивидендов в биткоинах. Он добавил, что американцам не обязательно владеть MiamiCoin, чтобы иметь право на дивиденды.

MiamiCoin, который запустили в августе, уже пополнил городской бюджет на 21 миллион долларов. По словам Суареса, если криптовалюта продолжит приносить доход с такой скоростью, вполне возможно, что эти поступления смогут полностью покрыть налоговые потребности города. Благодаря этому жителей могут освободить от уплаты налогов.

Собранные от MiamiCoin деньги идут на финансирование инфраструктурных проектов и мероприятий в городе. Суарес хочет сделать город центром развития технологий и криптостартапов. В ноябре стало известно, что Нью-Йорк запустит свою криптовалюту.