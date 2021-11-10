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Нью-Йорк запустит свою криптовалюту

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс: город создаст собственную криптовалюту CityCoins
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Фото: Hazir Reka / Reuters

Платформа CityCoins создаст для Нью-Йорка муниципальный токен NYCCoin, сообщил в Twitter мэр города Эрик Адамс. Проект запустят для привлечения инвестиций в бюджет города. Нью-Йорк станет вторым американским городом с собственной криптовалютой.

Добыча токена на платформе CityCoins стартует 11 ноября и будет осуществляться наиболее экологичным и энергоэффективным способом — с помощью стекинга. Стекинг заключается в том, что пользователи хранят монеты на алгоритме Proof of Stake (PoS) и этим обеспечивают работоспособность блокчейна, получая вознаграждение. В отличие от майнинга, стекинг позволяет добывать новые блоки без использования больших вычислительных мощностей. Разработчики смогут создавать на основе NYCCoin смарт-контракты и децентрализованные приложения.

Доход от добычи NYCCoin будет делиться на две части. 70 процентов получат сами «майнеры», а 30 процентов пойдет в городскую казну. Полученные городом средства будут направлены на реализацию городских инициатив и финансирование мероприятий. Проект инициировало городское сообщество Нью-Йорка и мэр Эрик Адамс, занявший пост в начале ноября. Глава города уделяет большое внимание криптовалютам: он заявил, что намерен получить три первые зарплаты на новом посту в биткоинах, и поддержал идею обучения основам криптовалют в школах.

Первым городом в США и в мире, создавшим собственные цифровые деньги, был Майами. В августе город основал проект MiamiCoin на платформе CityCoins. Прибыль от стекинга распределяется таким же образом, как и у NYCCoin. Мэр Майами Фрэнсис Суарес планирует заработать на городской криптовалюте «миллионы долларов». По его словам, средства пойдут на финансирование инфраструктурных проектов и городских мероприятий.

Ноябрь оказался очень удачным периодом для криптопроектов. Рынок криптовалют 8 ноября установил рекорд: общая стоимость всех токенов впервые превысила 3 триллиона долларов. Капитализация достигла максимума после подорожания биткоина до 66,3 тысячи долларов. Чуть позже первая валюта также обновила рекорд, впервые превысив 69 тысяч долларов.

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