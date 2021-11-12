Мишустин назвал задачу всего человечества

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал сохранение климата задачей всего человечества, об этом сообщается в Telegram-канале российского правительства.

Глава правительства подчеркнул важность перехода к низкоуглеродному развитию и сокращению выбросов парниковых газов. Он отметил, что СНГ — это перспективная площадка для взаимодействия по климатической повестке.

«Важно, чтобы климатическая повестка не использовалась в качестве рычага политического давления или как инструмент недобросовестной конкуренции на рынках товаров и энергоресурсов, — заявил политик. — Поэтому наши действия должны быть нацелены на сохранение открытого, недискриминационного режима торговли».

Ранее папа Римский Франциск призвал католиков помолиться за успех конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго и спасение планеты. Послание было опубликовано на сайте Ватикана.