Дания усилила ограничения на фоне распространения COVID-19

Правительство Дании ввело цифровые COVID-сертификаты для посещения заведений на фоне очередной волны распространения болезни. Об этом сообщили в The Guardian.

Электронные пропуска вводятся на месяц в рамках усиления ограничений. Их необходимо будет использовать для входа в ночные клубы, кафе, рестораны и автобусы для вечеринок. Также пропуск будут проверять при посещении мероприятий на открытом воздухе, где количество людей превышает 2000 человек.

Изначально пропуска вводили 1 июля, однако 10 сентября от них временно отказались из-за снижения заболеваемости. В настоящий момент COVID-19 в Дании расценивается властями как «социально опасное заболевание». Органы здравоохранения страны утверждают, что количество заболеваний и госпитализаций растет быстрее, чем ожидалось.

Также сейчас правительством, профсоюзами и бизнес-ассоциациями рассматривается соглашение, позволяющее работодателям требовать от сотрудников предъявления цифрового пропуска на работе. Сделка отдана на одобрение парламенту, ее рассмотрят на следующей неделе.

В сентябре стало известно, что в Норвегии отменяется большинство коронавирусных ограничений. Норвежский премьер-министр Эрна Сульберг заявила, что ограничения решили снять, так как первую дозу вакцины от коронавируса получили 90 процентов граждан Норвегии старше 18 лет.