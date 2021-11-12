Известный комплекс для выставок в Москве задумали застроить офисами

На территории «Экспоцентра» рядом с «Москвой-Сити» захотели возвести новые бизнес-центры

Территорию «Экспоцентра» рядом с деловым кварталом «Москва-Сити» захотели отдать под возведение бизнес-центров. О планах застроить площадку известного выставочного комплекса новыми офисными зданиями сообщает газета «Коммерсантъ».

Стоимость проекта оценили в 12-20 миллиардов рублей, а одним из основных претендентов на его реализацию источники назвали компанию «Киевская площадь», которая принадлежит Году Нисанову и Зараху Илиеву. Три участника рынка подтвердили, что владелец «Экспоцентра» задумал выделить под строительство почти 13 гектаров на Краснопресненской набережной и уже обращался к московским властям за разработкой плана.

В конце сентября в Москомстройинвесте отказали АО «Экспоцентр», 51 процентов акций которого принадлежит Торгово-промышленной палате России, — плана по застройке до сих пор нет, а мероприятия в выставочном комплексе проходят в обычном режиме.

Однако власти города не против отдать территорию «Экспоцентра» под офисы. Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарев в начале ноября в интервью РБК отметил, что ведутся переговоры по возведению бизнес-центров. Тем не менее не все эксперты считают это удачным решением из-за соседства с деловым кварталом «Москва-Сити» — более востребованными в этом районе станут жилые дома.

Смену локации «Экспоцентра» в мэрии Москвы обсуждают с 2013 года. Выставочные помещения планируют перенести в район аэропорта Внуково в Новой Москве и увеличить их площадь до 300 тысяч квадратных метров.