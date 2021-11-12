Стало известно о готовящемся иске против устроившего стрельбу в Перми студента

Пермский госуниверситет может подать в суд на первокурсника Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в здании в сентябре, руководство вуза планирует взыскать со студента компенсацию за причиненный ущерб. О готовящемся иске стало известно со слов источника, которые приводятся в Telegram-канале URA.ru.

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Собеседник издания отметил, что Пермский университет выплачивал деньги пострадавшим из собственных средств. «А сколько мероприятий отменилось из-за закрытия кампуса после стрельбы. Сумму ущерба можно насчитать большую, но насколько большую, пока не определено», — пояснил источник.

Ранее обвиняемый в вооруженном нападении на пермский вуз Бекмансуров был определен в отряд для инвалидов в СИЗО. Отмечается, что в отряде внимательно следят за здоровьем инвалидов, чтобы предупредить ухудшение их самочувствия. В случае необходимости им оказывается экстренная помощь. Арестанты из спецотряда, куда попал обвиняемый, содержатся отдельно от остальных. Им полагается дополнительное питание. Бекмансуров пока не жаловался на состояние здоровья, отметили в пресс-службе.

Утром 20 сентября Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании нападавший получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему ампутировали ногу, а также провели операцию на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы.