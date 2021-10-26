Магазин оштрафовали после продажи оружия пермскому стрелку Бекмансурову

В Перми суд оштрафовал на 20 тысяч рублей магазин, где Бекмансуров купил оружие и патроны

В Перми мировой суд наложил штраф на местный магазин «Оружейник», в котором устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете Тимур Бекмансуров приобрел оружие и патроны. Об этом ТАСС сообщили Пермском краевом суде.

Торговое предприятие не выполнило решение антитеррористической комиссии. Магазин должен был уведомить полицию о продаже оружия молодому человеку. За нарушение статьи 11.7 закона «Об административных правонарушениях Пермского края» от 6 апреля 2015 года «Оружейнику» назначен штраф в 20 тысяч рублей.

Утром 20 сентября Бекмансуров пришел с оружием в Пермский университет и открыл там стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании Бекмансуров получил несколько огнестрельных ранений. В больнице стрелок впал в кому. Ему была ампутирована нога, а также проведена операция на гортани. 24 сентября Бекмансуров вышел из комы, после чего его арестовали и отправили в СИЗО. Он полностью признал свою вину в массовом убийстве.