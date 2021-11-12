Покинувших Крым украинских генералов оставили без жилья

Украинские военнослужащие, покинувшие в 2014 году Крым, в том числе высокопоставленных офицеры и адмиралы, до сих пор вынуждены жить в отелях Министерства обороны, а после выхода на пенсию могут остаться без жилья. Об этом заявила депутат Верховной рады Елена Хоменко, передает РИА Новости.

«Время идет, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой», — сказала парламентарий в ходе пресс-конференции в Киеве.

Ранее стало известно, что из Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово уходить военнослужащие, в рядах растет недовольство, во всех подразделениях не хватает от 40 до 70 процентов личного состава. По словам одного из военных, те солдаты, у кого заканчиваются контракты, «наотрез отказываются заключать новые и служить дальше». В качестве главной причины он назвал «скотское» отношение офицеров к ним.

Крым присоединился к России в марте 2014 года после референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.