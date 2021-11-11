Украинский генерал посоветовал готовиться к «народной войне» с Россией

Украинская сторона должна быть готова к «народной войне» с Россией. Об этом генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил в эфире телеканала «Исландия».

Он посоветовал украинскому руководству готовиться к вооруженному противостоянию с Россией и отметил, что в этом Киеву может помочь опыт участия Баку в прошлогоднем военном конфликте с Ереваном в Нагорном Карабахе.

По его словам, преимущество Азербайджана было в современном вооружении, которое, в частности, поставлялось Турцией и Израилем. Он отметил, что именно это позволило стране решить исход войны в свою пользу.

Романенко обратил внимание на то, что текущий военный потенциал России объективно выше, чем у Украины, и призвал Киев переоснащать армию современной техникой, а также «поднимать уровень выучки», чтобы быть готовыми к применению нового оружия.

Ранее военный историк Борис Юлин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что вероятность масштабной войны между Россией и Украиной в настоящее время крайне высока. По его мнению, открытый конфликт может быть выгоден правительствам обеих стран, поскольку это позволит отвлечь внимание общества от внутренних проблем.