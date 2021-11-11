Из украинской армии начали массово уходить военные

Из Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали массово уходить военнослужащие, в рядах растет недовольство, во всех подразделениях не хватает от 40 до 70 процентов личного состава. Об этом изданию «Страна» рассказали опрошенные бойцы.

По словам одного из военных, те солдаты, у кого заканчиваются контракты, «наотрез отказываются заключать новые и служить дальше». В качестве главной причины он назвал «скотское» отношение офицеров к ним. «Рядовой состав для командиров тягловое быдло в буквальном смысле. Общение с солдатами происходит только при помощи мата», — рассказал собеседник издания.

Как рассказал сержант С., самыми популярными работами в украинской армии на сегодняшний день являются покраска техники, заборов и бордюров, подметание плаца и уборка территорий, а боевая подготовка существует лишь на бумаге.

В свою очередь опрошенные изданием офицеры отметили, что у контрактников мотивация «ниже плинтуса», а о патриотизме и желании воевать не идет и речи. По их словам, солдат-срочников используют как вспомогательные силы на самых черных работах, а обучением и боевой подготовкой призывников никто не занимается.

Ранее бывший лидер радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России) и новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош рассказал о том, что у президента страны и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского нет большого авторитета среди военных. По его словам, вопросы материального обеспечения армии не решаются в полном объеме и нет стимуляции зарплатами.