На Украине оценили авторитет Зеленского в армии

Бывший лидер радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России) и новый советник главнокомандующего вооруженных сил Украины Дмитрий Ярош рассказал о том, что у президента страны и верховного главнокомандующего Владимира Зеленского нет большого авторитета среди военных. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Новое время», передает РИА Новости.

Ярош при этом подчеркнул, что какие-то шаги для исправления этой ситуации предпринимаются. Тем не менее, по его словам, сложно завоевать авторитет, когда вопросы материального обеспечения армии не решаются в полном объеме и нет стимуляции зарплатами. Украинский националист подчеркнул, что человеку, который обладает почти всей властью в стране, надо активнее работать. «Вооруженные силы не должны быть не в приоритете, то есть здесь очень важно, чтобы он правильно делал, тогда будет иметь авторитет в армии», — добавил он.

Ранее сообщалось, что бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников назначен новым министром обороны Украины. Известно, что новый глава Минобороны ранее был вице-премьером Украины. Также он был членом делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Его кандидатуру на пост министра обороны предложил Зеленский.