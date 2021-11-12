ФСБ показала на видео тонны нелегального деликатеса на десятки миллионов рублей

ФСБ изъяла у браконьеров тонны краба, гребешка и рыбы на 30 млн рублей на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае пограничники ФСБ задержали браконьеров с нелегальным уловом морских биоресурсов, являющихся деликатесом. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ведомства и показали оперативное видео.

На кадрах видны крабы, морские гребешки и рыба.

Россиян, занимавшихся незаконным ремеслом, обнаружили у мыса Иваново и в селе Датта Ванинского района. У них изъято более двух тонн краба различных видов, свыше 1,2 тонны мяса морского гребешка и столько же рыбы, и рыбной продукции, которые браконьеры намеревались реализовать. У биоресурсов не имелось документов, подтверждающих законность их происхождения. Ущерб превысил 30 миллионов рублей.

Следователи готовят материалы для возбуждения уголовного дела в отношении задержанных.