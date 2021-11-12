Маск отреагировал на успехи своего «ночного кошмара»

Основатель и крупнейший акционер Tesla Илон Маск отреагировал в Twitter на успешное первичное размещение бумаг (IPO) производителя электрокаров Rivian, которого называют «ночным кошмаром» самого богатого человека мира.

«Я надеюсь, что им удастся достичь высокого уровня производства и безубыточного денежного потока. Это настоящее испытание», — написал свое пожелание конкуренту Маск. По его словам, появлялись сотни стартапов по производству электромобилей и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, но только Tesla стала единственным американским автопроизводителем, который за последние 100 лет достиг больших объемов производства и положительного денежного потока.

10 ноября Rivian привлекла на IPO 11,9 миллиарда долларов. Компания продала 153 миллиона акций по 78 долларов за штуку, хотя изначально планировалось реализовать 135 миллионов бумаг по цене в 72-74 доллара. Рыночная капитализация Rivian составляет 104,9 миллиарда долларов, что превысило стоимость Ford Motor Company (80 миллиардов долларов). Размещение бумаг автопроизводителя стало четвертым по объему привлеченных средств на биржах США за последние десять лет.

По итогам первого дня торгов стоимость акций взлетела на 29 процентов от первоначальной цены, до 108 долларов за штуку. На момент написания заметки бумаги компании торгуются на премаркете по 122,74 доллара.