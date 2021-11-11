Акциям Tesla предсказали трехкратное подорожание

Гендиректор Ark Invest предсказала подорожание акций Tesla до 3000 долларов за пять лет

Генеральный директор инвестиционной компании Ark Invest Кэти Вуд предсказывает подорожание акций Tesla до 3000 долларов за штуку в течение пяти лет, пишет Bloomberg.

Учитывая текущую цену в 1067 долларов, Вуд предсказывает практически трехкратный рост. Инвестора не смутило падение акций Tesla в ноябре на 20 процентов с 1237 до 990 долларов. Она назвала случившееся «вспышкой». В портфеле фонда Ark Invest объемом в 21 миллиард долларов на акции Tesla приходится 10 процентов.

Падению акций предшествовал опрос владельца Tesla Илона Маска в Twitter. Бизнесмен предложил подписчикам решить, стоит ли ему продать 10 процентов акций компании. Опрос связан с предложением сенатора-демократа Рона Уайдена обязать богатейших американцев платить налог в 23,8 процента с прироста акций. Маск раскритиковал инициативу и заявил, что заплатит налоги при условии продажи акций, поскольку это его единственный источник дохода. Бизнесмен рассказал, что Tesla не платит ему зарплату и бонусы.

В голосовании приняли участие более трех с половиной миллионов человек. 57,9 процента опрошенных поддержали продажу акций. 10 ноября стало известно, что Маск продал 2,5 миллиона опционов на акции Tesla. На следующий день бумаги компании подорожали на предварительных торгах на 3,28 процента, до 1102 долларов.