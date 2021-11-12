После выхода фильма о принцессе Диане королеву Великобритании Елизавету II заподозрили во взвешивании гостей для учета съеденной пищи. Об этом сообщает Daily Mirror.

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О странной традиции, связанной со взвешиванием королевских гостей, напомнила картина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» чилийского режиссера Пабло Ларраина. Фильм, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале, посвящен жизни Дианы перед разводом с принцем Чарльзом.

В одном из эпизодов принцесса приезжает в Сандрингемский дворец на Рождество. После прибытия ей приходится встать на весы, чтобы взвеситься. Такую же процедуру она должна пройти при отъезде из резиденцию.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард рассказала, что при британском короле Эдуарде VII, который был прадедом Елизаветы II, посетителей действительно взвешивали до и после приема. Таким образом монарх проверял, что его гости хорошо кушали и за время застолья прибавили в весе.

Сьюард не исключила, что Елизавета II продолжает традицию, но доподлинно это не известно.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II отказалась получать премию «Старушка года» (Oldie of the Year). 95-летная королева объяснила, что она предпочитает самостоятельно определять критерии возраста и молодости.