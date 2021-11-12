Путин заявил о готовности помогать нуждающимся в вакцинах от COVID-19 странам

Путин: Россия будет оказывать содействие всем нуждающимся в вакцинах от COVID-19 странам

Россия будет по-прежнему оказывать содействие всем странам, нуждающимся в вакцинах от COVID-19. Об этом заявил президент России Владимир Путин на онлайн-саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в пятницу, 12 ноября, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия готова помогать другим государствам с поставками медикаментов, оборудования, тест-систем, а также средств индивидуальной защиты.

Российский лидер призвал к максимально быстрому взаимному признанию ковид-сертификатов в мире. По мнению Путина, ускорить этот процесс могла бы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Президент России пояснил, что на сегодняшний день многие страны, нуждающиеся в вакцине от коронавируса, пока не могут получить препарат из-за недобросовестной конкуренции.