Дом артиста Тимура Родригеза под Москвой ограбили на несколько миллионов рублей

Дом шоумена Тимура Родригеза в Подмосковье ограбили на несколько миллионов рублей — артист не был там около недели. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент произошел в деревне Глухово в Красногорском районе. В период с 5 по 12 ноября в дом пробрались воры, отжав дверь на террасу на первом этаже.

Их добычей стали 45 тысяч долларов США и 400 тысяч рублей, то есть свыше 3,6 миллиона рублей в совокупности. Кроме того, воры забрали ювелирные украшения.

В июне сообщалось, что Ивана Рыжикова, актера сериала «Интерны», избили в центре Москвы в Таганском районе. В результате инцидента он получил сотрясение головного мозга и перелом нижней стенки левой глазницы.