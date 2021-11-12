В России раскрыли способ избежать глобального экономического кризиса

Директор ФНЭБ Симонов о кризисе: избежать его можно, не смешивая энергетику и политику

Избежать глобального экономического кризиса на фоне энергетического кризиса в Европе можно, прекратив смешивать энергетику и политику, которая во многом определяет климатическую повестку. Такой способ раскрыл директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов, его слова приводит «Российская газета».

Он напомнил, что разрабатываемые запасы на земле ограничены, и сконцентрированы в нескольких странах.

По мнению Симонова, к глобальному кризису может привести подорожание почти всех используемых в возобновляемой энергетике редкоземельных металлов, в том числе лития и кобальта, и силовое внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Если не прекратится силовое внедрение ВИЭ, то мир может столкнуться с «новыми витками энергокризиса, каждый из которых будет сильнее предыдущего».

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Симонов пояснил, что возобновляемая энергетика требует ресурсов, из которых изготавливаются ветряки и солнечные панели. Ветряки на 70 процентов состоят из металлов и сплавов, а солнечные панели делаются из кремния, так что их подорожание отразится на стоимости генерации новых мощностей ВИЭ. При этом причины роста цен на комплектующие для ВИЭ кроются в отказе от угля, нефти и газа, поэтому нужен разумный, взвешенный подход.

С мнением Симонова согласен также директор Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов. По его словам, многие проекты в области ВИЭ могут оказаться под угрозой. «Подорожали почти все редкоземельные металлы и другие элементы, которые используются в возобновляемой энергетике и электротранспорте», — подчеркнул Андрианов. Особенно болезненно, по его словам, подорожание редкоземельных металлов для производства электромобилей. При этом Китай владеет значительной частью редкоземельных стратегических металлов, что приводит к зависимости мировой электромобильной индустрии от КНР.

В конце октября президент Владимир Путин поручил Кабмину найти способы нейтрализации негативных последствий европейского энергокризиса для России. В том числе глава государства упомянул риски дестабилизации рынков азотных удобрений и продовольствия. О возможном росте цен на продукты предупреждал и вице-премьер Александр Новак.