Россиянам назвали правильное время для покупки жилья

Президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» (РАО) Кирилл Кулаков назвал россиянам правильное время для покупки жилья. Он рассказал «Российской газете», что цены на вторичном рынке жилья стабилизировались, поэтому в конце ноября можно реализовать планы.

По его словам, спрос на вторичное жилье за октябрь снизился по стране на 15 процентов, а в отдельных регионах — на 30-35 процентов.

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«Вкладывать деньги в жилье комфортнее, когда сформировался рынок покупателя... Так что конец осени — правильное время для реализации подобных планов. Надеяться на то, что цены на вторичном рынке будут снижаться, не стоит», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что уровень торга увеличивается, к концу года он может составить 3-3,5 процента против сегодняшних 2,5-2,8 процента. В городах-миллионниках средняя цена квадратного метра составила 92 700 рублей, что является абсолютным рекордом, отметил Кулаков. Потенциал для дальнейшего роста, по его словам, практически исчерпан. При этом основными покупателями жилья становятся семьи, которые берут для этого кредиты, ожидая повышения ставок в ближайшее время.

Ранее руководитель сервиса «ЦИАН. Аналитика» Алексей Попов рассказал, что российское население все больше осознает преимущества жизни за городом, в частности, выгоду владения собственным домом, лучшую экологическую ситуацию, близость к природе, относительную безопасность. Эксперт полагает, что в дальнейшем интерес к индивидуальному жилью будет держаться на высоком уровне, но существенного увеличения спроса не произойдет.