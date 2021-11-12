Неизвестный миллиардер купил целый этаж в одном из домов Лондона

На лондонском рынке новостроек заключена одна из крупнейших сделок 2021 года: неизвестный миллиардер заплатил 21,4 миллиона фунтов (больше 2 миллиардов рублей) за целый этаж с пентхаусами в доме, расположенном в районе Вест-Энд в западной части центра города. Об этом сообщает Mansion Global.

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По данным издания, покупателю достались помещения общей площадью около 650 квадратных метров, а также порядка 93 квадратных метров террас. Всего на этаже семь пентхаусов.

Имя покупателя не раскрывается — известно лишь, что это миллиардер из-за рубежа. Он намерен объединить семь приобретенных квартир в две. В совокупности в них будет восемь спален, а также домашний кинотеатр, библиотека и фитнес-зал.

Строительство комплекса, где заключена сделка, планируется завершить в 2023 году. Он состоит из двух зданий — одно рассчитано на 69 квартир, другое — на 23. На первых этажах расположатся торговые и офисные помещения.

Весной 2021-го российский спрос на элитное жилье в Лондоне вырос на 50 процентов по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. Недвижимость в британской столице бросились скупать ультрахайнеты — те, чье состояние превышает 30 миллионов долларов (2,16 миллиарда рублей).