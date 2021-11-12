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Тигр растерзал пастуха на тростниковом поле

В индийском штате Уттар-Прадеш мужчина погиб в результате нападения тигра
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Фото: Shutterstock

Мужчина погиб в результате нападения тигра на тростниковом поле вблизи тигрового заказника Дудхва в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает издание Times of India.

Пастух Асарам отправился на поле, чтобы принести фураж для скота, и не вернулся. Спустя два дня местные жители обнаружили его тело, растерзанное диким животным. Рядом с погибшим были найдены следы взрослого тигра.

Характер повреждений на теле погибшего позволяет предположить, что его убил тигр. Предположительно, нападение было случайным, так как хищник не стал есть свою жертву.

Заместитель директора заказника Анил Патель заявил, что семье погибшего немедленно выплатят 10 тысяч рупий (9,5 тысяч рублей) в качестве компенсации от общества Дудхва. Еще 400 тысяч рупий (382,3 тысячи рублей) будет выплачено из государственного фонда помощи при бедствиях. Сотрудники заказника будут следить за передвижениями тигра, чтобы предотвратить новые нападения.

Патель пояснил, что местность, где дикое животное напало на человека, является коридором между двумя заказниками, и дикая природа в этом месте уязвима из-за вмешательства человека. Поскольку там часто встречаются тигры, всегда есть угроза нападений, но в последнее время подобных происшествий не случалось.

Ранее стало известно, что тигр в лесу в буферной зоне Национального парка Тадоба-Эндхари вблизи индийского города Чандрапур, штат Махараштра, также растерзал пастуха на глазах у его коллег. Семье покойного была выплачена компенсация.

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