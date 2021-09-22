Тигр растерзал пастуха на глазах у его коллег

Тигр напал на индийского пастуха на глазах у двоих мужчин и убил его

Тигр в лесу в буферной зоне Национального парка Тадоба-Эндхари вблизи индийского города Чандрапур, штат Махараштра, растерзал пастуха на глазах у его коллег. Об этом сообщает издание Times of India.

36-летний Анил Сонул отправился пасти скот вместе с двумя другими пастухами. Пока мужчина следил за стадом, на него напал тигр. Пастухи подбежали к нему и начали размахивать палками, чтобы отпугнуть хищника. Несмотря на их усилия, к тому моменту, как тигр убежал, Сонул был уже мертв.

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Старший лесничий Рамеш Темаскар подтвердил факт гибели человека и заявил, что семье покойного выплачена компенсация в размере 25 тысяч рупий (24,8 тысячи рублей). По его словам, в окрестностях места происшествия установлены камеры, чтобы идентифицировать убившее мужчину животное. Жителей близлежащих деревень предостерегли от походов в лес.

Ранее сообщалось, что подросток из индийского штата Карнатака пошел в туалет и погиб в пасти тигра. У погибшего остались родители, пять сестер и четверо братьев.