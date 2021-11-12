Три американских университета эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Сразу три американских вуза — университет Южной Калифорнии, Нью-Йоркский университет и Массачусетский технологический институт — экстренно эвакуировали студентов 12 ноября из-за поступивших угроз о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

На место прибыли сотрудники полиции. Они провели осмотр зданий и признали информацию о якобы нахождении на территории университета взрывного устройства недостоверной. Сейчас вузы работают в штатном режиме.

По данным американского телеканала, за последнюю неделю в США эвакуировали персонал и учащихся нескольких вузов. Во всех случаях информация о минировании оказалась ложной. Так, в пятницу, 5 ноября, эвакуация проводилась в Йельском университете, а в воскресенье, 31 октября, — в Колумбийском, Корнеллском и Брауновском.

Ранее стало известно, что в одном из сел Нижегородской области 16-летний юноша сообщил о готовящейся атаке на школу во время каникул. Полицейские приехали с проверкой в учебное заведение, однако ничего опасного там не нашли. Подростка, который сообщил об атаке, нашли. Свой поступок он объяснил тем, что подвергся травле в школе, поэтому хотел отомстить.